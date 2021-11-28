2021/11/28 | 19:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيس الخزعلي: لن نعطي حصانة لأحد يثبت تورطه في جريمة استهداف الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيس الخزعلي: لن نعطي حصانة لأحد يثبت تورطه في جريمة استهداف الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).