قرار سعودي بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الزيارة

2021/11/28 | 19:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأحد، تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى نهاية يناير المقبل، بعد قرارها حظر دخول الوافدين من 14 دولة بسبب مخاوف تتعلق بالسلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا.

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