الصحة توجه نداء إلى المواطنين بخصوص

2021/11/28 | 19:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة، اليوم الاحد، نداء

إلى المواطنين، وسط المخاوف من انتشار

سلالة "أومكرون" الجديدة من فيروس

كورونا، دعتهم فيه إلى الإسراع في تلقي

اللقاحات والالتزام بالتوصيات الصحية.

وقالت الوزارة في ب

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