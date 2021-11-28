من بينها مباراة كربلاء.. التعادل يهيمن على مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

2021/11/28 | 19:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت ست مواجهات في دوري الدرجة الاولى

لكرة القدم، اليوم الاحد، في ملاعب

بغداد وعدد من المحافظات العراقية،

انتهت اغلبها بالتعادل.

واسفرت نتائج المنافسات عن فوز فريق

نادي البحري على ضيفه الصناعات

الكهرب

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