الصحة العالمية توجه رسالة للعراقيين بشأن 'أوميكرون' وفعالية اللقاحات ضده

2021/11/28 | 19:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوصت منظمة الصحة العالمية، الاحد، العراقيين باعتماد 4 اجراءات احترازية للوقاية من "اوميكرون"، فيما أوضحت فعالية اللقاحات على المتحور الجديد.

وذكر ممثل الصحة العالمية في العراق، أحمد زويتين، للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "الفيروس المتحور الجديد "اوميكرون" رصد لأول مرة في التاسع من تشرين الثاني، في جنوب افريقيا، وتم ابلاغ منظمة الصحة العاليمة عن وجوده يوم 24 من ذات الشهر وبعد يومين من دراسة جميع المعطيات أطلقت المنظمة عليه، يوم 26 تشرين الثاني، اسم "اوميكرون"، كذلك صنفته أنه متحور مثير للقلق".

وأضاف زويتين، أن "اوميكرون المتحور لديه قابلية على الانتشار اكثر، خصوصا بعد الاطلاع عليه وعلى انتشاره في جنوب افريقيا لاسيما وأن افريقا مقبلة على موسم صيف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي والذي يقل فيه معدل العدوى لكن سرعان ما انتشر بصورة حادة".

وتابع، ان "هناك ثلاثة جينات للمتحور اوميكرون، اثنان منهما يمكن رصدهما في (PCR)، اما الجين الثالث الذي يسمى (اس) لا يتم رصده في الجهاز، كمتحور(الفا) البريطاني".

وأوضح زويتين، ان "منظمة الصحة العالمية ليست لديها معطيات الان بشأن تصنيف الفيروس باكثر شراسة؛ نعلم انتشاره وبانتظار ماذا تقول الدراسات في الايام القادمة وستكون هناك معلومات كافية عنه"، لافتا الى أن "فعالية اللقاحات ستكون مشابهة للفعالية مع جميع المتحورات لكن هذا الحديث سابق لاوانه".

وأكمل، أنه "في وقت دخول متحور (دلتا) كان العالم متوجسا وتم اغلاق المطارات وتم اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية ضد الفيروس لكن خلال ايام وصل المتحور الى سائر بلدان العالم حتى صار الفيروس رقم واحد موجودا في جميع البلدان"، مبينا أن "الفيروس المتحور وفقا للمعطيات الاولية سيصل الى الكثير من دول العالم نتيجة سرعة انتشاره".

واوصى زويتين، "العراقيين باعتماد 4 اجراءات احترازية ووقائية تتمثل بلبس الكمامات والابتعاد عن التجمعات وغسل اليدين واهم نقطة هي التلقيح وهذه جميعها ستكون فعالة ضد اوميكرون المتحور"، لافتا الى أن "التلقيح الى الان ثبت بأنه فعال ضد جميع المتحورات المعرفة، ونتمنى أن يكون فعالا على المتحور اوميكرون".

ودعا زويتين المواطنين في العراق والعالم لاخذ لقاح فيروس كورونا"، مبينا أن "انتشار الفيروس سيكون أوسع في حال التأخر عن أخذ اللقاح، وكلما كان هناك انتشار اوسع تكون له امكانية للتحور"، موضحا أن "اخذ اللقاح هو السبيل الوحيد للعودة الى الحياة الطبيعية وكلما تأخرنا في الوصول الى معدلات عالية في التلقيح كلما اتجهت الامور لتكون اكثر صعوبة وظهرت متحورات اخرى يمكن أن تقلق العالم".

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