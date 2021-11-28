اجتماع لوزراء اتصالات العراق ومصر والأردن

2021/11/28 | 19:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة : إسراء خليفة

يجتمع اليوم الاحد، وزراء اتصالات العراق ومصر والأردن، بالقرية الذكية في القاهرة، لتوقيع اتفاقية خاصة بالاتصالات بين البلدان

الثلاثة.

وقال مصدر مسؤول في السفارة العراقية في مصر، في حديث لـ"الصباح"، إن وزير الاتصالات، أركان شهاب أحمد، وصل الى القاهرة، أمس السبت، لزيارة عدد من مواقع شبكات الاتصالات المصرية وإقامة جولة في القرية الذكية، والتوقيع على اتفاقية خاصة بالاتصالات ضمن اللجنة الثلاثية العراقية والمصرية

والاردنية.

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