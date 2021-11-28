مذكرة تفاهم علمية مع إيطاليا

2021/11/28 | 19:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب، مع نظيرته الإيطالية ماريا كريستينا ميسا، على توقيع مذكرة تفاهم بشأن مسارات التعاون العلمي بين البلدين.

وذكر بيان للوزارة، أن "عبد الصاحب عقد اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما مع ميسا، واتفق الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن مسارات التعاون العلمي بين البلدين".



وأكد عبد الصاحب، بحسب البيان، خلال الاجتماع الذي حضرته سفيرة جمهورية العراق في إيطاليا صفية طالب السهيل، ومدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر، على "أهمية التعاون بين بغداد وروما على الصعيد العلمي والأكاديمي وتنمية اتجاهات التبادل الثقافي، من خلال برامج مدروسة تحقق أهدافها ضمن سقوف زمنية يحددها الجانبان".

وأضاف أن "المجتمعين اتفقوا على مذكرة تفاهم تتضمن محاور عدة منها، برامج التوأمة بين المؤسسات الجامعية، والزمالات الدراسية والبحثية والإشراف المشترك، فضلاً عن تنمية بيئة التنسيق والتفاهم لبلورة الأنشطة العلمية والمؤتمرات العلمية التخصصية".

وأعرب وزير التعليم عن "حرص الجامعات العراقية على تطوير حضورها التنافسي في التصنيفات العالمية، وتعزيز مؤشرات السمعة الأكاديمية من خلال الشراكات الدولية الفاعلة".

بدورها، رحبت وزيرة التعليم الايطالية بهذا الانفتاح والاهتمام بصياغة المشاريع المشتركة بين الطرفين، على وفق الأهداف التي تنشدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لدى البلدين الصديقين.

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