2021/11/28 | 19:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد هجوم "داعش".. رئيس كردستان العراق يدعو لمزيد من التعاون بين الإقليم وبغداد والتحالف الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/28 | 19:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هجوم "داعش".. رئيس كردستان العراق يدعو لمزيد من التعاون بين الإقليم وبغداد والتحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هجوم "داعش".. رئيس كردستان العراق يدعو لمزيد من التعاون بين الإقليم وبغداد والتحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).