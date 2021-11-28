بعض تصنيفات المهاجرين والخواجات - المنصور جعفر

2021/11/28 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر مقدمة:يتناول هذا النص جانباً من موضوع اللجوء والهجرة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية إلى بلاد غرب أوربا وتوطن الناس فيها ممحصاً ومؤثلاً بعض الصور السلبية والموجبية الشائعة عنه.



والهدف من تأثيل هذه الصور هو الإسهام في تنمية الإهتمام والوعي بهذه القضية وفتح زاوية جديدة لدراسة بعض جوانبها المختلفة في التناقض الليبرالي إزاءها بين تصورات حالة "الخصوصية الثقافية" وتصورات حالة "الدمج القس ......





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