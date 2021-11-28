المستقلون الباحثون عن رصيف.. والحياد غير الايجابي - علي عرمش شوكت

2021/11/28 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت تتبلور في الصراعات وبخاصة السياسية منها التي تنشب بين احزاب او جماعات.



صورة " المستقل " عندما يتبين بانه لا يرتبط باي شكل مع احد اطراف النزاع.



هذا اذا ما كان الملف محصوراً باطار ذات طابع خاص، ومتصلاً بجوهر الامر المتصارع حوله.



ويبقى من شأن ذات الطرفين ، ما اذا كان له امتداداً ويشمل مصالح الجماهير ذات السمات الوطنية هنا يترتب، عليه الزام التوقف عند مفترق اعادة الحسابات، حيث تتضح المعالم سلباً او اي ......





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