الرُّوْحُ وَهَّاجَةٌ للجُسُدِ - زاهر بولس

2021/11/28 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس لَا أُجَالِسُ أَمِيْرَةً دُوْنَمَا نَهْدٌ بِكَفِّيإمَّا حُبُّ التَّمَاهِي أَو لَكِ أَنْ تَكُفِّيلَا تَقُولِي لِي انْتَهَيْنَا بَعْدَ اشْتَهَيْنَا الرُّوْحُ وَهَّاجَةٌ للجُسُدِ آنَ تَعُفِّيمَا حلالٌ مَا حرامُ! نَبْنِي مَقَاصِدَنَا كَمَا نَشَا وَثَالِثُنَا عُوْدَ مِسْكٍ يُوَفِّيكِلِيْنِي أَسْعَدَ بِالوَصْلِ قَبْلَ الوَغَىدُنْيَانَا لِلْغِبْطِ سَاعٌ وَسَاعٌ ......





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