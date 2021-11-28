هل البكتيريا تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس؟.. خبراء يجيبون

2021/11/28 | 19:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجدت دراسة حديثة أن بعض البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي لديها القدرة على التسبب في تلف خلايا البنكرياس وقالت الوكالة الآسيوية الدولية للأخبار “إيه إن آي” في تقرير نشرته، السبت، إنه في الدراسة التي تُعد الأولى من نوعها، قام باحثون في معهد كارولينسكا بالسويد بتحليل البكتيريا الحية من آفات البنكرياس التي تعد نذيراً للإصابة […]

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