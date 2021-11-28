2021/11/28 | 20:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انخفضت حركة الزبائن على المتاجر بالتجزئة في الولايات المتحدة، خلال الجمعة السوداء، بنسبة 28.3% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء وتحديدا في عام 2019.وفقا لبيانات أولية خلصت إليها شركة “سينسورماتيك سولوشنز” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع حاد في إقبال الأمريكيين على المتاجر خلال الجمعة السوداء المركز الخبري الوطني.

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