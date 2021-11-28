انطلاق مباراة منتخبنا الوطني للشباب أمام نظيره الفلسطيني ببطولة اتحاد غرب أسيا

2021/11/28 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

انطلقت قبل قليل مباراة منتخبنا الوطني للشباب مع نظيره الفلسطيني في إطار بطولة اتحاد غرب أسيا لكرة القدم المقامة على ملعب البصرة الدولي.وتضمنت التشكيلة الأساسية: حسين حسن حارساً، وكاظم رعد ونصر سلام والاي فاضل وسجاد كاظم في الدفاع، فيما جاء عبدالرزاق قاسم وامير محمد وبلند إزاد وعلي شاخوان في خط الوسط، وفي خط الهجوم اسهر علي وعبدالقادر أيوب.

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