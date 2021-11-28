الشتاء يكشّر عن أنيابه في العراق.. أمطار وثلوج وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

2021/11/28 | 20:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، وتأثر معظم مناطق البلاد بمنخفض جوي.

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وقال الراصد الجوي نائل العلي في إيضاح تابعه "ناس"، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بأجواء مستقرة باردة ليلا، معتدلة نهاراً، مع فرص زخات أمطار متفرقة شمالاً خلال اليوم".

وأضاف "لا توجد أمطار في عموم البلاد خلال يوم غد الاثنين، فيما تستمر الأجواء الدافئة خلال يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع أجواء مستقرة بشكل عام ".

وتابع "خرائط الطقس تشير أيضاً إلى عدم توفر فرص أمطار في المناطق الجنوبية والوسطى والفرات الأوسط والغربية، خلال العشرة أيام القادمة، وقد تتأخر الأمطار اكثر من هذه المدة ".

وبين أن "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد ممطر وتحديداً في المناطق الشمالية يوم الخميس المقبل، مع هطول الثلوج على المناطق الجبلية، ولا تشمل الموجة أعلاه المناطق الغربية والجنوبية والوسطى والفرات الاوسط".

وأشار إلى أن "الأجواء ستكون دافئة ودرجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي، حيث ستكون العظمى خلال النهار كما يلي: المنطقة الشمالية 18 إلى 23، المنطقة الوسطى 24 إلى 26، الفرات الأوسط 26 إلى 27، المنطقة الجنوبية 27 إلى 28، المنطقة الغربية 22 إلى 25".

ولفت إلى أن "درجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال الفجر ستكون كما يلي: المنطقة الشمالية 4 إلى 9، المنطقة الوسطى 10 إلى 11، الفرات الأوسط 12 إلى 13، المنطقة الجنوبية 13 إلى 14، المنطقة الغربية 8 إلى 9، المناطق الجبلية..



تحت الصفر".

وأوضح أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لتنشط في المناطق الجنوبية خلال النهار"، مبينا "ستشهد البلاد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة يوم الخميس والجمعة المقبلين، مع أجواء شتويه في عموم البلاد".

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