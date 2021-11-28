أطباء بريطانيون: هناك عرضان لا يجوز للمطعمين ضد كورونا تجاهلهما

2021/11/28 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أطباء بريطانيون عن عرضين رئيسيين

لمرض "كوفيد-19" لا يجوز للأشخاص المطعمين

ضد فيروس كورونا تجاهلهما أبدا.

ونقلت صحيفة Express البريطانية اليوم

الأحد عن تطبيق ZOE COVID الخاص برصد أعراض

العدوى، رأي

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