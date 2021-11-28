طهران: بناء سد إليسو التركي زاد من المشاكل المائية للعراق وايران

2021/11/28 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول إيراني في منظمة البيئة،

اليوم الأحد، إن بناء سد إليسو التركي

على نهر دجلة الذي يعد ثاني أضخم السدود

التركية، زاد بشكل كبير من احتمال حدوث

مشاكل مائية في دول المصب، مثل العراق

وإيران.

وأوضح

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