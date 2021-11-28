2021/11/28 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت مدير الدفاع المدني، اليوم الأحد، توصيات وإرشادات للمواطنين خلال فصل الشتاء لتجنب وتقليل نسبة الحرائق، فيما حذرت من الاستخدام الخاطئ للمدافئ وعدم صيانتها.وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني توجه تحذيراً للمواطنين بشأن المدافئ وتطرح بعض التوصيات المركز الخبري الوطني.

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