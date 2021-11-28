تشكيلة ليوث الرافدين في مباراته الحاسمة أمام فلسطين

2021/11/28 | 20:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر وكالة “تقدم”، اليوم الأحد، تشكيلة منتخبنا للشباب لمباراته أمام نظيره الفلسطيني في مباراة حسم التأهل لنهائي بطولة اتحاد غرب آسيا.أدناه التشكيلة:

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