2021/11/28 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام "عندما يختلف اللصوص، تبان السريقة"!مثل شعبي مصري.سعيد علامالقاهرة، الاحد 28/11/2021مالوطنية هى آخر ملاذ للأنذالصمويل جونسونواحد مثل ساويرس لن ينتقد اقتصاد الجيش، بالقياس للقطاع الخاص الذى ينتمى اليه هو، وبالمناسبة الذى حقق منه المليارات من جيوب المصريين، بالفساد المتواطئ مع فاسدين فى الحكومات المتعاقبة، حكومات الحكومة المصرية ذاتها!، لن يدخل هذه المعركة دون ان ي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة الى حسني النية فقط: بعيداً عن هدف الالهاء فى خناقة كتائب سامسونج وكتائب ساويرس، الالكترونية! - سعيد علام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة الى حسني النية فقط: بعيداً عن هدف الالهاء فى خناقة كتائب سامسونج وكتائب ساويرس، الالكترونية! - سعيد علام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).