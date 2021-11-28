2021/11/28 | 20:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ZcLJdnesdYs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة أولياء الأمور في منطقة القبلة بالبصرة لمسؤولي التربية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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