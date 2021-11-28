ابعدوا الأطفال.. تحذير من خطر المدافئ

2021/11/28 | 20:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية الدفاع أطلقت عدة توصيات خلال فصل الشتاء.

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