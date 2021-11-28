2021/11/28 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمانة تقهر أهل العمارة وتعادل البصرة مع زاخو بالممتاز الناصرية -باسم الركابي استكملت مباريات الجولة الحادية عشرة الممتازة امس الاول قبل ان تحدد لجنة المسابقات الخامس عشر من الشهر المقبل موعدا للدور الثاني عشر بسبب مشاركة الوطني في بطولة كأس العرب في قطر في الثلاثين من الشهر الحالي فقد عاد الامانة بفوائد تغلبه على اهل […]

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