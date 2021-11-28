2021/11/28 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يحضر إجتماع الكونغرس الآسيوي بغداد- الزمان حضرَ وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، والأمينُ العام للاتحاد محمد فرحان، الاجتماعَ الحادي والثلاثين لكونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر المنصة الالكترونية أون لاين.والقى رئيس الاتحاد الدولي ايفانتينو كلمة اشاد فيها بالجهود المبذولة من الاتحاد الاسيوي لديمومة المسابقات ونشر اللعبة على الرغم […]

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