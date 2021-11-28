2021/11/28 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنس عبد الصمد يرمي البيض على بيكت – عزيز جبر الساعدي في عرض مسرحي تزامنت فيه حركة الصورة التعبيرية مع تحريك الذهن بالتساؤلات المشروعة وغير المشروعة من قبل المعد والمخرج الفنان المبدع انس عبد الصمد في هذا العرض الذي شاهدناه على خشبة مسرح الرشيد الخاوية من كل تقنية حديثة وفقر واضح لمتطلبات العرض و احتياجاته […]

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