على خطى مواطنه..ديمبلي يرفض عرض التجديد مع برشلونة

2021/11/28 | 20:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع رفض الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة عرض تجديد عقده مع النادي الكتلوني. وانقلب ديمبلي، على برشلونة خلال مفاوضات تجديد عقده، وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع اللاعب الفرنسي التوقيع مع أي ناد".ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن ديمبلي رفض بالفعل عرض التجديد الذي قدمه برشلونة، ويصر على الرحيل مجانا في الميركاتو الصيفي المقبل".وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "ديمبلي رفض التجديد مع برشلونة لأن لديه عروضا أفضل من أندية خارج الليغا، كما أنه سيحصل على 20 مليون يورو مكافأة التوقيع مجانا".وأوضحت سبورت أن "ديمبلي يريد تقليد مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان، باختيار النادي الذي سينتقل إليه بحرية".وكشف تقرير صحافي إسباني عن وجود عروض إنجليزية للفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة، للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة".وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإنه "على الرغم من جهود تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة لإقناع ديمبلي بأنه سيكون لاعبا مهما للبارسا، ويمكن أن يصبح أفضل لاعب في العالم بمركزه، لكن يبدو أن أفكار الفرنسي ووكيله تتجه إلى مكان آخر".وأضافت الصحيفة، أنه "يحاول تشافي إقناع ديمبلي بالحديث عنه في الإعلام جيدا أو بالتحدث معه بشكل شخصي، كما تواصل الإدارة التفاوض مع وكيله موسى سيسوكو".وأشارت إلى أن "برشلونة قدم عرضا جذابا إلى ديمبلي قدر الإمكان في إطار القدرات المادية الحالية لبرشلونة، لكن اللاعب ووكيله يعتبرانه عرضا غير كاف بالنسبة إليهما".وأكدت أنه "يبدو من الصعب جدا على ديمبلي الاستمرار في الارتباط ببرشلونة، نظرا لاهتمام مانشستر يونايتد الذي يضعه أحد أهم أهدافه، بجانب نيوكاسل الذي تقدم بعرض ضخم".

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