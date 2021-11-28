السفارة الأميركية تعلق على استهداف البيشمركة في كرميان

2021/11/28 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دانت الولايات المتحدة، الأحد، الهجوم الذي تعرضت له قوات البيشمركة في منطقة كرميان.

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وقالت السفارة الأميركية لدى بغداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، إنه "ندُين بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي شنه تنظيم داعش يوم أمس ضد قوات البيشمركة في ناحية كوليجو في منطقة كرميان".

وأضافت، "لا تزال الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لقوات الأمن العراقية بما فيها قوات البيشمركة في جهودها لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وختمت، "نتقدم بأحر التعازي لأسر البيشمركة الشجعان الذين قُتلوا في الهجوم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وفي وقت سابق، شن تنظيم داعش، هجوماً ضد مواقع قوات البيشمركة في منطقة كرميان.

وبحسب بيان مقتضب لوزارة البيشمركة ترجمه "ناس كُورد"، الأحد (28 تشرين الثاني 2021)، فأن "الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا بين صفوف قوات البيشمركة، في منطقة كولجو ضمن إدارة كرميان الحدودية مع قضاء خانقين".

وأشار البيان إلى أن "الهجوم أسفر عن إصابة 4 عناصر من اللواء الخامس – قوات البيشمركة، نقلوا في اثرها لأحد مستشفيات كلار لتلقي العلاج اللازم".

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