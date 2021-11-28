سقوط جديد لميلان مع عودة مينيان والتجديد لبيولي

2021/11/28 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع ميلان نتائجه السيئة بالدوري الإيطالي، ومُني الأحد بخسارة ثانية تواليًا أمام ضيفه ساسوولو 1-3 على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة، ليمنح نابولي فرصة الانفراد بالصدارة.

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