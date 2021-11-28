بمشاركة دولية .. العتبة الحسينية تعلن استكمال الاستعدادات الخاصة بمهرجان تراتيل سجادية الدولي بنسخته الثامنة

2021/11/28 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن

استكمال الاستعدادات الخاصة باطلاق

النسخة الثامنة بمشاركة دولية فاعلة

ومن طوائف متعددة بحسب رئيس اللجنة

التحضيرية للمهرجان

وقال السيد جمال الدين الشهرستاني

لوكالة نون

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