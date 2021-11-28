الخزعلي: استهداف منزل الكاظمي غير حقيقي ومزعوم

2021/11/28 | 20:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس

الخزعلي، اليوم الاحد، استهداف منزل

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانه غير

حقيقي ومزعوم، مؤكدا وجود علامات

استفهام حول الاستهداف.

وقال الخزعلي في لقاء متلفز، ان "روايا

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