انطلاق عملية أمنية في جرف النصر

2021/11/28 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفذت قوة من قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، بعملية مسح وتفتيش في مناطق ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان "العملية تمت بمشاركة القوة الخاصة من اللواء ٤٧ بالحشد الشعبي والاستخبارات العسكرية وامن القاطع بناء معلومات استخباراتية لمتابعة مناطق اصنيديج والمناطق القريبة من ضفاف نهر الفرات.

واكد البيان "تواصل قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي العمل جهودها الامنية لمنع اي محاولة لتسلل عناصر فلول “داعش” الارهابي الى جرف النصر".

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