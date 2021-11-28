تحت شِعار “صنـع فـي العـراق”.. تجهيز دوائـر الدولـة بمواد محلية

2021/11/28 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنـت شركة أور العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاحد، عن تسويق مُنتجاتها إلى عدد من دوائر الدولـة.وأفصـحَ مُدير عام الشركة المُهندس، حيـدر سهـر الحسينـاوي في بيان تلقاه “المركز […]

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تجهيز دوائـر الدولـة بمواد محلية المركز الخبري الوطني.

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