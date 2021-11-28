2021/11/28 | 20:38 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تدين الهجوم الارهابي على البيشمركة في كرميان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/28 | 20:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدين الهجوم الارهابي على البيشمركة في كرميان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدين الهجوم الارهابي على البيشمركة في كرميان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).