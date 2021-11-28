استئناف المحادثات النووية مع إيران.. وأمريكا

2021/11/28 | 20:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف الولايات المتحدة وحلفاؤها المحادثات النووية الإيرانية، الاثنين، غير متأكدين من الطريقة التي ستتعامل بها حكومة طهران الجديدة مع المفاوضات، وسط حالة من عدم التفاؤل وتأكيد أنه إذا فشلت الدبلوماسية، فإن واشنطن "مستعدة لاستخدام خيارات أخر

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