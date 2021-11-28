موعد نهائي لاغلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات والأوائل

2021/11/28 | 20:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الاحد، موعد اغلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والاوائل .

وقال الناطق الرسمي للمجلس، وسام اللهيبي، في بيان اليوم، (28 تشرين الثاني 2021)، انه يعلن موعد اغلاق استمارة التوظيف الخاصة بحملة الشهادات العليا والاوائل لكل من ديوان الرقابة المالية، ومجلس الدولة، وبيت الحكمة، وهيئة المنافذ الحدودية التي اطلقت بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨".

وأوضح اللهيبي، ان يوم "غد الاثنين سيكون موعد اغلاق الاستمارة في تمام الساعة الثانية عشر ليلا وسيتم استكمال باقي اجراءات التوظيف تباعا".

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