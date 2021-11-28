الخزعلي عن 'المقاومة': اتهامها باستهداف الكاظمي لعب بالنار

2021/11/28 | 20:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي الأحد، محاولة اتهام "فصائل المقاومة" باستهداف منزل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، دون ادلة هو "لعب بالنار، ومحاولة لجر البلاد الى فتنة وأزمة".

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة تابعها NRT عربية اليوم، (28 تشرين الثاني 2021): "نتعهد بعد ادانة الفعل حال ثبوته، باننا لن نعطي حصانة لاي احد تثبت مشاركته في استهداف منزل الكاظمي"، مشيرا إلى انه "أبلغنا القائد العام بأن فريقنا الفني حاضر للمشاركة في التحقيق".

وأضاف: "لقد سمعنا مؤخرا بمحاولة تفعيل موضوع استهداف الكاظمي، نريد التأكيد على أن وضع البلاد لا يتحمل، وأن محاولة اتهام فصائل المقاومة دون ادلة هو لعب بالنار، ومحاولة لجر البلاد الى فتنة وازمة".

وتابع، ان "الحادث (إن كان حقيقيا) خطير، يمس سيادة الدولة العراقية ولا يمكن السكوت عنه"، لافتا إلى انه "اذا كانت هناك ادلة حقيقية سنقبل بها شرط عرضها على لجنة قضائية يختارها مجلس القضاء وتتضمن فنيين موثوقين".

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