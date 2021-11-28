مجلس الخدمة يحدد موعد إغلاق استمارة التوظيف لفئتين

2021/11/28 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الاحد، أن يوم غد موعد إغلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة وسام اللهيبي في بيان، إن “موعد اغلاق استمارة التوظيف الخاصة بحملة الشهادات العليا والاوائل لكل من ديوان الرقابة المالية ومجلس الدولة وبيت الحكمة وهيئة المنافذ الحدودية التي اطلقت بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨ سيكون يوم غد الاثنين”.

وأضاف أن “موعد اغلاق الاستمارة في تمام الساعة الثانية عشر ليلا وسيتم استكمال باقي اجراءات التوظيف تباعا”.

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