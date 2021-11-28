الصحة: العراق يمتلك مختبرات متطورة قادرة على تشخيص المتحور الجديد

2021/11/28 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، امتلاك العراق مختبرات متطورة قادرة على تشخيص متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، فيما دعت المواطنين إلى استغلال فترة انحسار الموجة الثالثة والتي وصفتها بالذهبية لتلقي اللقاح قبل الدخول للموجة الرابعة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة لم تتفاجأ بظهور المتحور الجديد المسمى أوميكرون، ولحد الآن المعلومات محدودة بشأنه وكل ما نملكه منها بحسب ما توفر عالميا أن هناك قلقاً من سرعة انتشاره".وأضاف، أن "وزارة الصحة لطالما حذرت من خطورة جائحة كورونا وتنامي عدد الإصابات بعد ظهور موجات جديدة بعدة دول، والآن الإصابات في العراق تتراجع مع انحسار الموجة الثالثة والوضع مسيطر عليه لكن احتمالية الدخول بموجة جديدة قائمة".ودعا البدر المواطنين إلى التعامل مع خطر الجائحة المستمر ومتحوراتها بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات"، مشيراً إلى أن "اللقاحات بحسب الخبرة التي توفرت لدى وزارة الصحة فعالة مع السلالة الجديدة وبقية متحورات وسلالات كورونا، وقد يكون هناك إمكانية للإصابة بسلالة أوميكرون وغيرها وبالمقابل اللقاحات توفر نسبة حماية عالية".وأكد أن "العراق يمتلك مختبرات متطورة قادرة على تشخيص سلالة أوميكرون وغيرها من السلالات، ولحد الآن لم تسجل أية اصابات بها داخل البلاد".وأكد أن "هناك حاجة لمضاعفة نسبة متلقي اللقاح وأن تصل إلى 300 ألف يومياً، واللقاحات متوفرة بكميات كافية والآن نحن بفترة ذهبية ننصح فيها المواطنين بتلقي اللقاح قبل الدخول للموجة الجديدة".ولفت إلى أن "العراق يطبق بروتوكولا فعالاً يحتوي على علاجات جيدة للتعامل مع المصابين ولكن الوقاية هي الأهم".

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