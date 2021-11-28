بث مباشر.. مباراة منتخب العراق للشباب أمام نظيره الفلسطيني

2021/11/28 | 21:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يبث "ناس"، مباراة المنتخب العراقي للشباب أمام نظيره الفلسطيني، وذلك ضمن مجريات بطولة غرب ىسيا للشباب التي يستضيف العراق نسختها الحالية، وذلك نقلاً عن القناة الرياضية الرسمية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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