متى نتأكد من حقيقة

2021/11/28 | 21:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن هناك "سباقا مع الوقت" لتحليل المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون"

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