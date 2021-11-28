سارعوا قبل الإغلاق.. الخدمة الاتحادي يحدد موعد إغلاق استمارة التقديم للتعيين لأربع فئات

2021/11/28 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم

الاحد، أن يوم غد موعد إغلاق استمارة

التوظيف لحملة الشهادات العليا

والأوائل.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة وسام

اللهيبي في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "موعد اغ

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