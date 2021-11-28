2021/11/28 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يارالله يأمر بترقية 113 من المراتب بكركوك..تعرف على الأسباب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يارالله يأمر بترقية 113 من المراتب بكركوك.. تعرف على الأسباب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يارالله يأمر بترقية 113 من المراتب بكركوك.. تعرف على الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).