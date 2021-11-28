تحذير من أزمات عاصفة.. حزب كردي: سبب آخر سيولد إشكالات سياسية بالعراق - عاجل

2021/11/28 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانيةحذر حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني، اليوم الأحد، من حدوث أزمات سياسية جديدة في العراق، فيما بين سبب ذلك.

وقال القيادي في الحزب، سليم همزة، لـ(بغداد اليوم) ان "التأخر في اعلان النتائج النهائية يضمن عدم حدوث ازمات جديدة، خصوصاً ان العملية السياسية بعد اعلان النتائج الاولية ستمر بمنعطف حساس خاصة بعد رفض عدد من القوى والكتل السياسية لهذه لنتائج عبر خطوات تصعيدية من تظاهرات واعتصامات".

وبين همزة ان "الاسراع بإعلان النتائج النهائية دون ايجاد حلول واقعية للازمة الناشئة بعد النتائج الاولية سيدخل البلاد في دوامة جديدة وتؤخر الاستحقاقات الدستورية ومنها تشكيل الحكومة المقبلة".

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