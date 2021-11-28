لاعب سابق يهنئ ميسي بفوزه بجائزة الكرة الذهبية

2021/11/28 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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تشير معظم التكهنات بفوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم.

ونشر مدافع المنتخب الفرنسي السابق، باتريس إيفرا، صورة له مع ليونيل ميسي عندما كانا لاعبين في مانشستر يونايتد وبرشلونة على الترتيب، عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها باللغة الإنجليزية: " تهانينا لليو ميسي الفوز بكرة ذهبية أخرى".

ويعد ميسي مع جورجينيو وبنزيما وليفاندوفسكي، إضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز 5 مرات بالكرة الذهبية، أبرز المرشحين للفوز بهذه الجائزة القيمة، التي سيكشف عن المتوج بها رسميا غدا الاثنين، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

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