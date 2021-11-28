2021/11/28 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ اعلنت الشركة العامة لموانى العراق، عن كسبها دعاوى في ميناء ام قصر الشمالي، بعائدية موقع رصيف التحميل وفق مخططات مثبتة بالوثائق المعتمدة في القانون.وقال مدير عام الموانئ المهندس فرحان الفرطوسي: بحسب بيان " ،ان قانونية ميناء ام قصر الشمالي كسبت دعوى رفُعَت منذ عامين ضد شركة الموانئ فيما يتعلق بعائدية موقع رصيف التحميل قرب النفق المغمور التي تعمل عليه شركة دايو الكورية على ان ملكية الارض تعود الى بلدية ام قصر .واضاف : اصدرت محكمة التمييز قرارا نهائيا يقضي باحقية الموانئ بموقع رصيف التحميل والتصرف فيه.بدوره اوضح مسؤول قانونية ميناء ام قصر الشمالي المشاور القانوني تأميم عبدالسادة ان محكمة التمييز اصدرت قرارا يقضي لصالح ميناء ام قصر الشمالي بعد جلب 9 خبراء في الهيئة العامة للمساحة من العاصمة بغداد واتباع الخرائط والوثائق المعتمدة لتمنح الشركة العامة للموانئ حقها القانوني التصرف باملاكها واقامة المشاريع التنموية والتطويرية عليها.يذكر ان رصيف التحميل تعمل عليه شركة دايو الكورية لجلب المعدات والمواد للعمل في النفق المغمور لقناة خور الزبير ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ تعلن كسبها دعاوى في ميناء ام قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ تعلن كسبها دعاوى في ميناء ام قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).