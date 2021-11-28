2021/11/28 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، امتلاك العراق مختبرات متطورة قادرة على تشخيص متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، فيما دعت المواطنين إلى استغلال فترة انحسار الموجة الثالثة والتي وصفتها بالذهبية لتلقي اللقاح قبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: لدينا مختبرات متطورة قادرة على تشخيص متحور كورونا الجديد المركز الخبري الوطني.

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