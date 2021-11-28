متطوعة أمريكية تستضيف عائلة أفغانية لاجئة.. هذا ما حدث في أول عيد شكر لهم

2021/11/28 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت كيكي ناج، وهي متطوعة في منظمة “Miry’s List”، منزلها لعائلة أفغانية لاجئة حتى يتمكنوا من تجربة عيد الشكر الأول لهم في الولايات المتحدة.وفي تقرير ناتاشا تشين مراسلة CNN المزيد.

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