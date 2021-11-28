السفارة الأميركية تصدر بيانا حول هجوم داعش ضد مواقع البيشمركة

2021/11/28 | 21:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت السفارة الأميركية في بغداد، الاحد، الهجوم "الإرهابي الجبان" الذي استهدف قوات البيشمركة في منطقة كرميان أمس السبت.

وقالت السفارة في تدوينة عبر حسابها بـ"الفيسبوك" اليوم، (28 تشرين الثاني 2021)، انه "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي شنه تنظيم داعش يوم أمس ضد قوات البيشمركة في ناحية كوليجو في منطقة كرميان".

وأكدت: "لا تزال الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لقوات الأمن العراقية بما فيها قوات البيشمركة في جهودها لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وتابعت: "نتقدم بأحر التعازي لأسر البيشمركة الشجعان الذين قتلوا في الهجوم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وفي أمس السبت، شن عناصر من تنظيم داعش، هجوما على مواقع تابعة لقوات البيشمركة في منطقة كرميان.

وذكر بيان مقتضب لوزارة البيشمركة، ان "عناصر من داعش شنوا هجوما على مواقع تابعة لقوات البيشمركة، أسفر عن تسجيل عدة ضحايا بين صفوف القوات، وذلك في منطقة كولجو ضمن إدارة كرميان الحدودية مع قضاء خانقين".

وأشار البيان إلى، أن "الهجوم أسفر عن إصابة 4 عناصر من اللواء الخامس – قوات البيشمركة".

وفي التفاصيل، أفاد مراسلنا، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر داعش على قوات "البيشمركة" في قضاء كفري التابع إلى إدارة منطقة "كرميان" إلى 5 ضحايا و4 جرحى.

وقال المراسل، إن "عجلة عسكرية نوع (همر) تابعة لقوات البيشمركة تعرضت لاستهداف بواسطة عبوة ناسفة عندما هرعت لإخلاء الجرحى الذين أصيبوا في هجوم داعش على كولجو".

وأضاف، أن "التفجير أسفر عن سقوط 4 ضحايا كانوا يستقلون العجلة، بينهم ضابطان في البيشمركة".

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