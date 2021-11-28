الدهلكي يدعو الكاظمي الى عدم الانتقائية في التعامل مع مجزرتي المقدادية

2021/11/28 | 21:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف تقدم في محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الاحد، القائد العام للقوات المسلحة الى التعامل بشكل موضوعي بعيدا عن الانتقائية مع جريمتي المقدادية الارهابيتين ومحاسبة جميع المقصرين والمتورطين فيها.

وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “ماحصل من خروقات امنية نكراء يندى لها جبين الانسانية في قريتي الرشاد ونهر الامام والقرى المجاورة في قضاء المقدادية والتي راح ضحيتها العشرات من الابرياء بين شهيد وجريح، وعمليات حرق وتهجير ونزوح جماعي لأهالي قرى القضاء الى المناطق المجاورة، وما نجم عنه من أوضاع انسانية صعبة لتلك العوائل، جميعها أحداث مستنكرة ومرفوضة جملة وتفصيلا وينبغي التعامل معها بشكل مهني وقانوني بعيدا عن الانتقائية”.

وأضاف الدهلكي، ان “هنالك عصابات إرهابية قامت بالغدر بعدد من الابرياء من ابناء قرية الرشاد ونقف معهم في ضرورة القصاص من الايدي التي تلطخت بدماء الابرياء، وعلى القانون ان ياخذ مجراه في هذا الشان بأسرع وقت، لكن بنفس الوقت فان هنالك ايضا جماعات ارهابية لا تقل إجراما وإرهابا عن الاولى قامت بعمليات قتل للابرياء وحرق منازل وتهجير عشرات العوائل من قرية نهر الامام وينبغي ان يتم القصاص منهم بنفس الطريقة والمادة القانونية بعيدا عن المجاملات والمحاباة”.

وتابع ان “الكاظمي التقى عوائل المغدورين من ابناء قرية الرشاد وهو امر مرحب به وخطوة جيدة لكن بالضرورة كان الاجدر بالكاظمي ان يلتقي ايضا عوائل باقي القرى التي قتل أبناؤها واحرقت منازلهم، كونه رئيسا لوزراء العراق وليس رئيسا لمكون او جهة حزبية معينة”، داعيا اياه الى “الايعاز بتشكيل لجنة تحقيقية فورا للكشف عن الإرهابيين الذين نفذوا الجريمتين والقبض عليهم وتعويض المتضررين دون استثناء وتوفير البيئة الامنة لاعادة العوائل التي هجرت ظلما الى منازلها”.





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