2021/11/28 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علقت وزارة التربية، اليوم الاحد، على احتمالية العودة لتعليق الدوام في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد، وفيما شددت على وجوب استمرار تجربة التعليم الإلكتروني تحسباً لأية تطورات، أكدت أنه ليس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلق على احتمالية العودة لتعليق الدوام في المدارس المركز الخبري الوطني.

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